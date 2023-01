“Non cambia la storia se non hai memoria del male che ha sconfitto l’uomo e il suo diritto”

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Nelle tue mani” è la poesia scritta dalla poetessa monrealese Mariella Sapienza per non dimenticare le atrocità del nazismo perpetrate nei campi di sterminio. Un invito a riflettere, a fare, a non dimenticare larecente, per evitare che possa ripetersi. “Nonlase non haidelche hae il suo”, recita Sapienza, sottolineando l’importanza di comprendere ilfino in fondo per cercare di sconfiggerlo. La poesia verrà letta oggi a Terrasini, da Ino Cardinale, presso l’ist. comprensivo Giovanni XXIII, in occasione dell’incontro organizzato dall’ass. “Così per passione”. La poesia è stata letta oggi anche in alcune classi della scuola media Antonio ...