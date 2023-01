Nomentana | cinque ragazzi morti in un incidente stradale

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Sei giovanissimi erano a bordo di una Fiat 500 che si è ribaltata intorno alle 2.30 a Fonte Nuova: solo uno è sopravvissuto, ma è ricoverato in gravissime condizioni – Gravissimonella notte a Roma. Intorno alle ore 2.30, una Fiat 500 su cui viaggiavano seisi è ribaltata più volte, forse a causa dell’alta velocità, in via611 a Fonte Nuova. A bordo erano tutti giovanissimi, nati tra il 2001 e il 2006, e sonotree due ragazze, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto. LE VITTIME DELL’A FONTE NUOVA Il sesto ragazzo presente nell’auto è sopravvissuto ma è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Le vittime dell’sono Valerio Di Paolo (21 anni), i ...