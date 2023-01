‘Noi di Centro’ | nominati i segretari di circolo in tre comuni del Sannio

E si rivolge in primo luogo agiovani". Per lei, mettere aldell'evento il modello di san Francesco d'Assisi rappresenta un lievito potente per la riflessione: "Le opere francescane ......l'avvio negli anni 2000 della fase di internazionalizzazione fino a rivestire in Europa e in... Questa credo sia la sua più grande eredità per tutti'. ...

Paola Binetti: «Noi con Conte Solo in un progetto politico di centro» Corriere della Sera

Giocano a calcio in piazza, ma la palla è un povero gatto. E finisce ... ciociariaoggi.it

Poste, il centro di distribuzione di Terracina premiato a Roma latinaoggi.eu

Matteo Melaragni precipita dal 21° piano: le reazioni alla morte del ... ciociariaoggi.it