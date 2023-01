Nicole smaschera la produzione sui Twitter | Edoardo la zittisce ma ormai è tardi!

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 27 gennaio 2023) I concorrenti del Grande Fratello Vip possono vedere i? Questa è la domanda che in queste ore si stanno ponendo in tanti sui social. A quanto pare, ci sarebbe anche una risposta e di certo questa non fa piacere proprio ai fan. Infatti, are lasulla questione twitt è stata la Murgia L'articolo proviene da KontroKultura.