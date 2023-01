NBA | All-Star Game 2023 | ufficializzati i quintetti e i capitani

(Di venerdì 27 gennaio 2023) A poco meno di un mese dall’All-, in programma nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 febbraio a Salt Lake City, sono statititolari e idelle due squadre. Non mancano le sorprese, ma neppure le conferme, con LeBron James su tutti che non poteva ovviamente mancare. Spicca la mancata presenza di Joel Embiid nella squadra titolare, così come quella di Ja Morant tra i convocati. Nelle squadre di partenza, invece, il nome più sorprendente è probabilmente quello di Donovan Mitchell. Di seguito le due squadre. TEAM GIANNIS Kyrie Irving Donovan Mitchell Jayson Tatum Giannis Antetokounmpo (C) Kevin Durant TEAM LEBRON Luka Doncic Steph Curry Zion Williamson LeBron James (C) Nikola Jokic SportFace.

