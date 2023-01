“Naufraga a 69 anni” Isola dei Famosi 2023 | Ilary Blasi ha scelto l’amatissima attrice

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 gennaio 2023)dei, nel cast diuna nuova concorrente. Le indiscrezioni sul programma non fanno che circolare veloci tra i fan del gettonatissimo programma seguito da milioni di spettatori. E stando a quanto appreso per il momento pronta a volare in Honduras probabilmente insieme a molti nomi vip anche la splendidadiventata nonna non troppo tempo fa. Nuova concorrente nel cast dell’dei. I nomi dei probabili concorrenti del reality condotto danon fanno che alzare l’asticella delle aspettative. Indiscrezioni sulla possibilità di vedere approdare sull’, Dayane Mello, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi, Samantha De Grenet insieme al figlio Brando, Luigi ...