Natalia Paragoni incinta | il brutto gesto verso la cognata | che ha perso un figlio FOTO

(Di venerdì 27 gennaio 2023)ha da poco annunciato di essere. La ragazza ha organizzato una festa, insieme al suo compagno Andrea Zelletta e, ad un certo punto, i due hanno annunciato che presto diventeranno genitori. Il tutto, naturalmente, è stato ripreso dai cellulari e condiviso sui social per informare anche i fan della lieta novella. Ad L'articolo proviene da KontroKultura.

'Verissimo', gli ospiti del weekend 28 - 29 gennaio GIORNATA DELLA MEMORIA I Simpson deportati ad Auschwitz, guarda gli scatti LE IMMAGINIe Andrea Zelletta, da 'Uomini e Donne' all'amore GUARDA LE IMMAGINI Come sarebbero i Griffin in una serie live action La risposta con l'aiuto dell'intelligenza artificiale TRA TV E ...Nelle scorse ore la coppia formata daed Andrea Zelletta ha dato un lietissimo annuncio ai follower della coppia. I due, che si sono conosciuti nel 2018 negli studi di Uomini e Donne , stanno aspettando un bambino: a ...

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, la coppia di "Uomini e Donne" in attesa del primo bebè TGCOM

Natalia Paragoni è incinta: lei e Andrea Zelletta aspettano il primo figlio Today.it

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni presto genitori: l’annuncio su Instagram (foto) Tvblog

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano un figlio: l’annuncio su Instagram SuperGuidaTV

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta presto genitori: annunciano la gravidanza con le camicie bianche Stile e Trend Fanpage

Il pubblico è stufo del trono classico di Uomini e Donne: da settembre non si quaglia nulla...E la noia aumenta ...Lieto annuncio per una delle coppie più amate del programma di Maria De Fillippi, Uomini e Donne. I due innamorati saranno presto in cinque!