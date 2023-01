Napoli-Roma | Elmas in vantaggio su Politano a destra

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Kvaratskhelia tornerà in campo contro ladopo lo stop dovuto all’influenza. Il Corriere dello Sport non ha dubbi. Del resto, ieri, l’attaccante georgiano delè ritornato ad allenarsi in gruppo, completamente recuperato. “Kvaratskhelia corre verso la. Sembra di vederlo già in azione sulla fascia sinistra mentre cerca Osimhen con lo sguardo e poi col destro. Il georgiano si è allenato in gruppo, ieri, dopo averlo fatto solo parzialmente nei giorni scorsi. Per domenica è pienamente recuperato, alle spalle influenza, febbre e sintomi vari che lo avevano costretto a saltare Cremonese e Salernitana”. Spalletti, scrive il quotidiano sportivo, dovrebbe confermare la formazione vista in campo contro la Salernitana. Ci sono ancora pochi nodi da risolvere, tra cui il modo in cui sarà messo in campo, che ...