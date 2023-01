Napoli-Roma | Di Lorenzo | “sarà una sfida difficile”

Non solo in Campania, nella Capitale, in Italia per rivali e curiosi, nei principali paesi europei dove la Serie A è seguitissima: la partita, in programma domenica sera allo stadio Maradona, sarà trasmessa in tutto il mondo . Copertura totale per i cinque continenti. Nessuno si perderà lo spettacolo di Fuorigrotta. Show ...- Sale l'attesa per il big match della ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, traal Maradona, dove la squadra di Spalletti non ha ancora mai perso in questa stagione. Sfida affascinante per il valore tecnico delle due squadre e per il carisma degli allenatori, con ...

Napoli-Roma trasmessa in tutto il Mondo. Copertura televisiva dell'evento nei 5 Continenti SSC Napoli

Napoli-Roma, lo stadio Maradona sarà tutto azzurro Corriere dello Sport

Napoli-Roma, Di Lorenzo: "Dybala campione, ma so come fermarlo" Corriere dello Sport

Zaniolo verso il no al Bournemouth. Napoli-Roma: Pellegrini c’è ForzaRoma.info

Il capitano azzurro analizza la super sfida del Maradona: "Loro sono una grande squadra con un grande allenatore, sarà una partita difficile" ...Il Napoli continua a preparare la sfida di campionato contro la Roma di José Mourinho. Ne è consapevole il terzino e capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, che ha parlato proprio del match contro l ...