Napoli-Roma | derby del Sole | dove vedere diretta TV e streaming

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il conto alla rovescia è ormai giunto al termine: tifosi ed appassionati di calcio sono pronti ad assistere all’attesissimodel, ovvero, in programma domenica 29 gennaio presso il suggestivo tempio del ‘Diego Armando Maradona’ e con fischio d’inizio previsto alle ore 20.45. Una super sfida che garantirà spettacolo, adrenalina e anche le tensioni certamente non mancheranno. Il galattico, capolista indiscusso della classifica di Serie A e squadra da record per aver chiuso il girone di andata con ben 50 punti, ospita unain gran forma vincendo tre delle ultime quattro partite di campionato e tutte senza subire gol. A questo punto, non ci resta che andare a scoprire insieme i dettagli del match, le probabili formazioni e...