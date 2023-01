Napoli | nel tema per il Giorno della memoria scrive solo “Sò tutt muort abbruciat” La preside | “Ignobile | giovani senza empatia”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) È polemica sulscritto da un ragazzo di una scuola di Ponticelli, a, sul. Lo studente dell’Isis Archimede, quasi maggiorenne, come riferisce Repubblicaha consegnato un foglio con una sola riga di testo: ‘Sò’ (sonoi morti bruciati, ndr). La professoressa di Italiano lo ha consegnato alla, che si è rivolta con una lettera ai docentiscuola. “Dobbiamo trovare – ha spiegato la dirigente, Mariarosaria Stanziano – le parole per evitare che quellafrase, graffiata su un foglio bianco, passi inosservata. Abbiamo da educatori il dovere di accogliere e rilanciare“. Secondo la dirigente, le ...

Illo ha seguito durante il Mondiale e ha dialogato col giocatore e il suo club per sondare la ... Lo fa sapere "RMC Sport" che racconta anchedettaglio come si sta concludendo la ...... che accorre in aiuto delle persone rimaste senza inchiostromomento meno opportuno: la stampa ... Fino a fine gennaio a Milano, Roma eè in atto una campagna di affissioni nei punti ...

Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 26 al ... Napoli da Vivere

Eventi a Napoli nel weekend dal 27 al 29 gennaio: tutti gli ... 2a News

Cosa fare a Napoli nel weekend dal 27 al 29 gennaio: tutti gli appuntamenti da non perdere ilmattino.it

Meteo Napoli e Campania: crollano le temperature nel fine ... Fanpage.it

Napoli, nel tema per il Giorno della memoria scrive solo “Sò tutt muort abbruciat” Il Fatto Quotidiano

Giovedì pomeriggio gli agenti del commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale operativa, sono intervenuti in corso Umberto I per la ...Il centrocampista marocchino, una delle rivelazioni al Mondiale, sta per firmare col club francese secondo quanto raccolto da RMC Sport: contratto fino al 2028 ...