Napoli | Manfredi | “Con altre città torniamo al centro della politica”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– “Stiamo lavorando a un asse con le, è molto importante proprio per mettere alle, i bisogni dei cittadini, le erogazionI dei servizi e maggiori opportunità per chi ci vive”. Lo ha detto il sindaco diGaetanoa margine del congresso Cgil Campania alla Stazione Marittima. “Per molti anni – ha detto– lesono state trascurate e in alcuni casi anche abbandonate. Sono state le più penalizzate su politiche di bilancio e di autonomia. Per questo il nostro rapporto con Bologna, Firenze, Roma, Bari, Milano va verso la posizione di rimettere allenazionale”. SUD – “Più che di un ...