Nando Tagliacozzo | chi è il sopravvissuto al rastrellamento | età e biografia | la sua storia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 27 gennaio 2023)è uno dei pochi sopravvissuti ai rastrellamenti avvenuti nel periodo nazi-fascista in Italia. Oggi, 27 gennaio, è la giornata della memoria eci aiuta a non dimenticare cosa è successo. Ripercorrerà la sua tragicaraccontandola agli schemi di Rai 1, nello studio di “Oggi è un altro giorno” con Serena Bertone. Ecco cosa accadde quel giorno. Chi è: età eoggi è un anziano signore di 85 anni e ha deciso di dedicare la sua vita a raccontare la tragedia che ha vissuto, affinché possiamo tutti ricordare quali furono gli orrori durante il periodo del nazi-fascismo in Italia e in buona parte d’Europa. Nasce proprio nel 1938, l’anno in cui in Italia, Mussolini accetta ...