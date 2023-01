... Julianè preoccupato per il suo difensore, Matthijs de Ligt , in merito alla sua possibile squalifica per il 'caso stipendi' alla Juve . 'Non ne so molto, mache non venga ...Alla presentazione, tanti accostamenti importanti: dalla scommessa Sacchi a, fino alla ... È così "si sia rotta una barriera, che si possa avere più coraggio. Guardo tante partite, ...

Nagelsmann: “Spero che De Ligt non sia squalificato” | VIDEO Pianeta Milan

Bayern Monaco, Nagelsmann: “Spero che Choupo-Moting rinnovi” Footballnews24.it

Chiesa: «E' stato un lungo viaggio, ma sono tornato» - VIDEO Juventus News 24

Bayern, si ferma Coman. Nagelsmann: "Infortunio muscolare, spero sia solo affaticamento" TUTTO mercato WEB

Paredes: «Ho un ricordo del Mondiale. Olanda E' successo questo» Juventus News 24

Intervenuto in conferenza stampa, Julian Nagelsmann ha parlato così del caso stipendi Juve ... L’ho scoperto sui media, è tutto quello che so. Spero non accada ma non lo so. Questo va oltre le mie ...Ma come fa Il Bayern non è nuovo all'en plein nella fase a gironi, ma pochi pensavano che ci sarebbe riuscito vista la presenza di Inter e Barcellona nel Gruppo C. La squadra di Julian Nagelmann è us ...