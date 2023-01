Muore dopo 8 mesi di agonia | poi l’inquietante scoperta | cosa gli avevano dato al bar

Leggi su tvzap

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Social. Detersivo al posto dell’acqua, cliente di un bardi. La storia che stiamo per raccontarvi arriva da Agrigento, in Sicilia, e risale a 5 anni fa. Nonostante siano passati diversi anni, solo ora c’è stata una svolta nel “caso”. L’episodio, infatti, è avvenuto il 23 aprile 2018 e l’uomo,aver bevuto dal bicchiere contenente il liquido tossico, fu ricoverato in ospedale a causa delle gravi conseguenze, morendoottodi lunga. In questi giorni, invece, il barista che servì il bicchiere “mortale” sarà processato per omicidio colposo.Leggi anche –> Fate attenzione, è velenosissima: scatta l’allarme su questa pianta. Le conseguenze sono terribili Detersivo al posto dell’acqua, cliente di un bar ...