(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ildidelleha scatenato una vera e propria rivolta. Per chi non ha un computer e una familiarità con le tecnologie, la condanna a pagare un savrapprezzo diventa ...

Leggi anche >bollettino, rivolta a Roma. Il nuovo metodo penalizza chi non ha computer e anziani. Fila dai vigili La nota della Lega 'La Lega chiede chiarimenti sul nuovo sistema messo a ...E dunque per motivi di sicurezza,che abbiano un peso le esigenze di cassa delle ... Insomma, per Giovanni D'Agata, presidente dello ' Sportello dei Diritti ', non basta premurarsi per fare...

Fioccano le segnalazioni in Italia: una marea di automobilisti ignora le conseguenze di questo comportamento, ecco di cosa si tratta ...