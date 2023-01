Motta di Livenza per il primo saturday night del 2023

Leggi su seriea24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Foto: Fabio Verducci La Videx Yuasa riceve il fanalino di coda del torneo nell’anticipo della diciottesima giornata. Seconda gara casalinga consecutiva per Vecchi e compagni che, dopo il ritorno al successo di domenica scorsa, riabbracciano il proprio pubblico nella sfida all’ultima della classe. Il 3-2 su Reggio Emilia è stato un vero e proprio toccasana per la banda di Ortenzi che ora necessita di continuità per puntellare ulteriormente la propria posizione di classifica e mantenere un discreto margine sulla soglia salvezza. Continuità da tradurre in punti al cospetto di un avversario che arranca in fondo alla classifica seppur di recente sia riuscito a portare Cuneo e Porto Viro al quinto set, aggiornando a 8 il proprio bottino in classifica. Uno score piuttosto esile, figlio di sei tiebreak stagionali (due vincenti e quattro perdenti), che rende sempre più nebulosa ogni ...