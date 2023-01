MotoGp | Bagnaia | “Rendiamo più spettacolare il Mondiale”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Dobbiamo rendere piùil Moto”. Ed il ricorso alle sprint race, che da questa stagione catalizzeranno l’attenzione del sabato, con gare lunghe la metà di quelle della domenica, sembra la scelta azzeccata: “È una mossa giusta – afferma il neo campione del mondoFrancesco, in una intervista a GQ Italia – In fondo stiamo parlando di un tentativo di modernizzare il nostro sport. Non possiamo nasconderci: c’è un cambiamento generazionale in corso cui dobbiamo fare fronte con una mutazione del prodotto. Queste transizioni sono momenti che creano sempre un po’ di fastidi, di nervosismi, di arrabbiature. Ma ogni cosa è ciclica, e noi abbiamo il dovere di provare a coinvolgere un pubblico più giovane”. Inizialmente ancheaveva accolto la notizia della novità con un ...

