(Di venerdì 27 gennaio 2023) 'to' per l'. La casa di Noale prepara ilneiraid nel: un progetto ambizioso, che sarà gestito daRacing ripetendo così l'esperienza di successo ...

... a quelle discipline off - road che furono perl'esordio nelle competizioni nazionali e mondiali, lavorando sulla nuovaTuareg 660,che porta nel nome così evocativo la sua ...L'Tuareg 660 è spinta dall'apprezzatissimo twin parallelo che equipaggia RS e Tuono, ma in questo caso completamente rivisto nell'erogazione per adattarsi all'uso in fuoristrada. Gli ...

Moto:Aprilia 'Back to Africa', nel 2024 rientro nei grandi rally Agenzia ANSA

L'Aprilia All Stars torna a Misano il 27 maggio GPOne.com

Tutte le novità Aprilia al Motor Bike Expo 2023 Info Motori

Aprilia All Stars, corsi di guida e avventure: il 2023 della Casa di Noale InMoto

Moto:Aprilia 'Back to Africa', nel 2024 rientro nei grandi rally La Sicilia

Il direttore tecnico di Aprilia Romano Albesiano ha rilasciato un’intervista interessante alla Gazzetta dello Sport. A due settimane dai primi test di Sepang il dt è apparso molto fiducioso nelle ...'Back to Africa' per l'Aprilia. La casa di Noale prepara il rientro nei grandi rally raid nel 2024: un progetto ambizioso, che sarà gestito da Aprilia Racing ripetendo così l'esperienza di successo de ...