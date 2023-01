Mosca | Biden ha chiave per finire guerra ma non la usa | Ucraina | Ue | 65mila casi di crimini di guerra | numero più alto di sempre

27 gen 10:50: "ha chiave per finire guerra ma non la usa" Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che il presidente americano Joe, 'se vuole porre fine al conflitto in ...Per approfondire Reportage " Sasha, il veterinario che salva i soldati: "Qui a Bakhmut per aiutare come posso" Il punto " Vendetta ipersonica:risponde alle forniture di tank con una raffica di ...

Mosca: Biden non vuole che guerra finisca. A Roma vertice Italia-Francia sugli aiuti TGLA7

Pioggia di missili russi in Ucraina. Kiev: "Mosca usa anche quelli ipersonici" AGI - Agenzia Italia

Biden manda i carri armati (ma con tutta calma). «Non minacciamo Mosca» La Verità

La Nato: "Non siamo in guerra con Mosca". Attacchi in Russia, frenata di Zelensky ilGiornale.it

Il Cremlino attacca gli Stati Uniti sui nuovi aiuti militari inviati a Kiev. Sul campo, nuove esplosioni nella notte vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia ...Certo, non in un giorno, non in due. Ma la chiave del regime di Kiev è in gran parte nelle mani di Washington”. Biden, invece, attacca Peskov, “sceglie la strada di pompare ulteriormente armi in ...