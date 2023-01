Mosca | Biden ha chiave per finire guerra ma non la usa | Ucraina | nuove esplosioni vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) 27 gen 10:50: "haperma non la usa" Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che il presidente americano Joe, 'se vuole porre fine al conflitto in ...

27 gen 10:50: "ha chiave per finire guerra ma non la usa" Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che il presidente americano Joe, 'se vuole porre fine al conflitto in Ucraina può ...Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che il presidente americano Joe, "se vuole porre fine" al conflitto in Ucraina "può farlo molto rapidamente" perché ha "la chiave" del governo di Kiev, ma che "l'attuale capo della Casa Bianca non vuole farlo, non vuole usare ...

Mosca, 'Biden ha chiave per finire guerra ma non la usa' Tiscali Notizie

Mosca, 'Biden ha chiave per finire guerra ma non la usa' La Prealpina

Mosca: “Biden ha chiave per finire guerra in Ucraina ma non la usa” TPI

Mosca, 'Biden ha chiave per finire guerra ma non la usa' La Sicilia

Biden manda i carri armati (ma con tutta calma). «Non minacciamo Mosca» La Verità

La guerra in Ucraina giunge al 338esimo giorno. "Solo le armi neutralizzano i terroristi russi", afferma il presidente Volodymyr Zelensky, chiedendo agli alleati occidentali missili a lungo raggio e a ...Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che il presidente americano Joe Biden, “se vuole porre fine al conflitto in Ucraina può farlo molto rapidamente perché ha la chiave” del governo di ...