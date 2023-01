(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ha avuto un infarto, a quanto fonti della squadra hanno detto alla Gazzetta, dopo aver accusato dei dolori durante il pranzo.era in partenza per il Saudi Tour, breve corsa a tappe che ...

Una tristissima notizia è arrivata oggi dal ritiro dell'Astana ad Altea, in Spagna: èInselvini, classe 1958, storico massaggiatore e in gruppo dal 1988. Ha avuto un infarto, a quanto fonti della squadra hanno detto alla Gazzetta, dopo aver accusato dei dolori durante il ...Ci lascia un pezzo di storia di Napoli. Addio aPintore, ultimo artista del neon multicolore, Prometeo postmoderno che da anni praticava questa incredibile arte di, come si definiva lui, 'sagomatore di lettere luminose'. Nato nel 1934, ...

Napoli, morto Umberto Pintore: ultimo artista del neon multicolore ilmattino.it

Morto Umberto Inselvini, aveva lavorato anche con Pantani La Gazzetta dello Sport

E' morto Umberto Falugi, lutto nel mondo dell’imprenditoria ArezzoNotizie

Morto Umberto Zoratto, mugnaio e storico battitore dello stoccafisso al mulino “di Bert” Il Messaggero Veneto

Bari, incendio in un appartamento in piazza Umberto: un morto La Repubblica

a Colle Umberto (Treviso). Un pianeta che ha visto impazzire la propria orbita quando Marco Pessotto, 56 anni, è rimasto schiacciato da una macchina bordatrice del mobilificio. Un operaio morto di ...Il mondo del ciclismo è in lutto per la morte di Umberto Inselvini, storico massaggiatore dell’Astana, a causa di un infarto ...