Morto il figlio di ex bandito della Magliana La Procura indaga per istigazione al suicidio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio in relazione alla morte di Stefano Sparti, il 53enne trovato morto ieri nel cortile di casa a Tor Bella Monaca. L'uomo è il figlio di Massimo, ex della Banda della Magliana che aveva accusato Giusva Fioravanti e Francesca Mambro per la strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980. Il pm di Roma Francesco Cascini ha disposto l'autopsia. Al momento si propende per il suicidio: il 53enne si sarebbe lanciato dall'edificio di 14 piani. Nella tasca dei pantaloni sono state trovate le chiavi di casa.

