Modugno | Napoli | il ruolo di Kvaratskhelia sarà fondamentale domenica sera contro la Roma

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Francesco, presente a "Giochiamo D’Anticipo" su Televomero, ha parlato della stagione che sta disputando il. Queste le parole del giornalista: “Gli scontri diretti vinti dalnel girone d’andata? Ora gli azzurri affronteranno le rivali Scudetto in casa, giocare al ‘Maradona’ in questo momento storico e 50.000 presenze sugli spalti nonfacile. -afferma- Basterebbe non perderne nessuno, si tratta di gestire senza gestire. Nello spogliatoio azzurro, anche negli anni passati, a luglio si è sempre parlato di vincere il campionato. Oggi il tricolore può arrivare a 83/84 punti, guardando lo stato di forma delle inseguitrici e l’allenatore l’unica che può permettersi di fare un filotto è la Lazio. A Salerno ho visto un Di Lorenzo impressionante. -prosegue ...