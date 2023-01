Modena | trasferta di Terni vietata ai tifosi emiliani | rischio scontri con Reggiana

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Idel, in occasione della sfida di sabato contro la Ternana, non potranno essere presenti alla stadio Libero Liberati. Il prefetto della città umbra Giovanni Bruno, per ragioni di ordine pubblico ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti e l’annullamento con rimborso dei tagliandi eventualmente già venduti ai residenti nella provincia modenese. Secondo il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ci sarebbero rischi connessi agli incontri Ternana-di serie B e San Donato Tavernelle-di Serie C, in programma entrambi il 28 gennaio. E’ dunque “emerso il concreto pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica in ragione della storica acerrima rivalità tra la tifoseria modenese e quellale quali, per raggiungere le ...

...'IlFC esprime sorpresa, soprattutto per le tempistiche del provvedimento ed esprime massima solidarietà nei confronti dei propri tifosi, di coloro che avevano già programmato lae ...4 del 26 gennaio 2023, ha posto all'attenzione dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Terni che, dall'esame dei profili di rischio connessi agli incontri " Ternana -" di serie B e "...

Trasferta insidiosa per il Modena di Attilio Tesser, atteso domani pomeriggio alle ore 14 sul campo della Ternana. Ascoltiamo le parole del tecnico gialloblù alla vigilia del match in terra umbra.