Moda e tagli capelli | la gonna a quadri e il lob di Barbara D' Urso

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Laè la vera protagonista dell'inverno 2023 e ultimamente è stata sfoggiata anche daD'. Anche il suo lob è sempre molto gettonato e può essere preso in considerazione da molte donne. Finalmente è arrivato il momento giusto per scoprire tutte le ultime novità della stagione fredda. Tendenzeinverno 2023 Nell'ultimo periodoha indossato un cardigan. La conduttrice ha scelto un modello aderente e abbastanza corto. Il capo in questione ha lo scollo rotondo.ha pensato di sfoggiare anche unamolto particolare. Quest'ultima arriva sotto le ginocchia, ed è realizzata con un tessuto a. Per impreziosire laè presente uno spacco laterale che le regala uno stile ...