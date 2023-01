(Di venerdì 27 gennaio 2023) Undi grande importanza e complessità, quello della. Significa posti di lavoro, cultura, impresa, turismo. IlMeloni vuole dare una spinta, come dimostra il “tavolo” convocato dal ministro Adolfo Urso. E ilavviato soddisfa chi tiene in piedi il. Il presidente di, Ercole Botto Poala, lo afferma senza mezzi termini: «Siamo molto soddisfatti della rinza del tavolo della». E aggiunge: «Avere unaperto con le istituzioni è fondamentale»., unimportante per tutto il Paese «Il nostroè in grado di portare ricchezza in maniera inclusiva, diffusa in ogni regione», afferma. «Non solo ...

... oltre a rappresentanti di, CNA, Camera di Commercio USA in Italia e l'Agenzia per la ... in settori rilevanti come, Food & Beverage , arredamento , biomedicale , automotive , ...... oltre a rappresentanti di, Cna, Camera di Commercio Usa in Italia e l'Agenzia per la ... in settori rilevanti come, Food and Beverage, arredamento, biomedicale, automotive, ...

Moda, Confindustria: «Bene il dialogo con il governo». Parte il percorso per sostenere il settore Secolo d'Italia

Le stime di Confindustria Moda: Il menswear supera i livelli pre ... fashionmagazine.it

LA FILATURA ITALIANA NEL 2022-2023 – Nota a cura di ... Pagine Tessili giornale on line

LA MODA JUNIOR NEL 2022-2023 Nota a cura del Centro Studi di ... Pagine Tessili giornale on line

Conclusa VicenzaOro. Alessia Crivelli: “Imprese ottimiste e riflettori ... Il Piccolo

3' di lettura 26/01/2023 - Le testimonianze di tre imprenditori della zona nel settore dell’alta moda, del lusso ed extralusso agli studenti del Mattei. Spazi di occupazione nella moda per le ...Sono tutte imprese dell'indotto ex Ilva, sinora aderenti a Confindustria Taranto che lavorano anche con altre importanti aziende dell'area industriale tarantina, e che hanno abbandonato l' associazion ...