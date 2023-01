(Di venerdì 27 gennaio 2023) E’ calato il sipario sulla settimana dell’haute couturena. Nei giorni scorsi si sono riversati sulla Ville Lumiere decine di star da ogni parte del mondo. Da Charlotte Casiraghi col presunto pancino da Chanel e Dove Cameron rosso fuoco da Valentino, i look acchiappa-click non sono mancati. Ma ancheha saputo catturare l’attenzione. Da Fendi l’attrice italiana si è assicurata di avere tutti gli sguardi su di sé. Acon grintaè una delle attrici più apprezzate del nostro panorama cinematografico. Protagonista in molte pellicole sul grande schermo, fa la spola tra un set e l’altro. Dopo aver trascorso le vacanze di Natale in Africa, tra nuotate e passeggiate sul bagnasciuga, laè ora pronta ad affrontare il nuovo anno con ...

Dall 'icy blue di Rita Ora al rosso cremisi di, passando per l'arancione di Sarah Paulson e il lip contour anni '90 di Courtney Love . Parigi Haute Couture PE 2023, i più bei look delle ...Da citare inoltre le top model Shalom Harlow e Amber Valletta , la celebre cantante Rita Ora , l'attrice francese Adèle Exarchopoulos ,, tra i protagonisti del film Diabolik , Emilia ...

Miriam Leone, la svolta di stile sportiva: alle sfilate di Parigi con ... Stile e Trend Fanpage

Miriam Leone in rosa seduce Parigi - Look da Vip Lookdavip

Miriam Leone, la showgirl tira fuori la verità sul suo conto: "Qualcosa ... PASSIONEtecnologica.IT

Miriam Leone super hot: dopo la doccia mostra tutto, spettacolo ... CambioTaglio.it

Vacanze in Africa per Miriam Leone: la foto in bikini conquista tutti La Gazzetta dello Sport

Dall‘icy blue di Rita Ora al rosso cremisi di Miriam Leone, passando per l’arancione di Sarah Paulson e il lip contour anni ’90 di Courtney Love. Il look rosso totale di Doja Cat con i cristalli all ...Avvistati i make-up più interessanti portati alla Paris Fashion Week dalle star: ecco svelata la nostra top 3.