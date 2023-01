(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ivan, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'attaccante della Roma Nicolò

Infineparla anche della questione Zaniolo: "La squadra si allena con grande intensità, ... Se fossi ilio 25 - 30 milioni li metterei per lui. Il problema è capire quando farà il salto.Ivanper il Corriere dello Sport stadio riadinter Il re di coppe è arrivato a 6, due normali e quattro super (su altrettanti tentativi). Ha qualcosa di Sacchi, Simone Inzaghi, anche se fa ...

Milan, Zazzaroni su Zaniolo: “Se allinea testa e corpo diventa importante” Pianeta Milan

Serie A, il pronostico di Caressa e Zazzaroni: "Ecco come finirà ... Il Pallone Gonfiato

I pronostici di Caressa e Zazzaroni: 'Ecco come finiranno Salernitana-Napoli, Juventus-Atalanta e Lazio-Milan' AreaNapoli.it

Zazzaroni: 'Deve rigare dritto. Rischia una fine antipatica' AreaNapoli.it

Zazzaroni fa il punto: "Dzeko imprescindibile, Juve fortunata, Milan ... numero-diez.com

e al Milan in ritirata, ha prodotto un effetto spiacevolissimo. Il più classico degli “o così o Pomì”: se resti ti alleni dopo il 31 gennaio da solo per sei mesi, forse 18" ha concluso Zazzaroni.Con un editoriale in prima pagina, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni si concentra sul caso Zaniolo: «Quando un giovane di talento, gran fisico ma un po’ volubile, oltretutto vicino ...