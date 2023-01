Milan-Sassuolo | i tre dubbi di formazione per Pioli

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Zero gol fatti e sette subiti nelle ultime due partite. È un momento nerissimo quello che sta attraversando il, sconfitto prima per 3-0 dall'Inter nella Supercoppa Italiana e poi 4-0 dalla Lazio di Maurizio Sarri in campionato...

... Bologna - Spezia ore 20:45: Lecce - Salernitana Sabato 28 gennaio ore 15: Empoli - Torino ore 18: Cremonese - Inter ore 20.45: Atalanta - Sampdoria Domenica 29 gennaio ore 12.30:...Momento complicato per il, che riparte da San Siro contro ile punta sui gol di Brahim Diaz. Non è una novità per il trequartista rossonero, andato sempre e solo a segno nel proprio stadio in campionato. Quali ...

Milan, Theo e Calabria a parte ma saranno a disposizione contro il Sassuolo Sky Sport

Serie A: Napoli-Roma a Orsato, Milan-Sassuolo a Giua Agenzia ANSA

Allenamento AC Milan a Milanello: il report, 26 gennaio 2023 AC Milan

Giroud è stanchissimo, Origi avanza la sua candidatura per il Sassuolo Milan News

In seguito al pareggio di 1-1 contro il Monza, in casa del Sassuolo è ora di guardare al prossimo appuntamento di Serie A, che vedrà la sfida contro il Milan in occasione della 20ª giornata del ...