Milan | Pioli pensa a De Ketelaere dal primo minuto

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ilnel weekend affronterà il Sassuolo a San Siro estando a qualche cambio di formazione dopo la pesante sconfitta dell’Olimpico e punta su DeIlnel weekend affronterà il Sassuolo a San Siro estando a qualche cambio di formazione dopo la pesante sconfitta dell’Olimpico e punta su De. L’allenatore rossonero vuole provare a rilanciare il belga dal 1? contro i neroverdi e far riposare Diaz. Krunic dovrebbe essere arretrato al fianco di Tonali vista l’assenza di Bennacer. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... come non capire che se piove è giusto aprire l'ombrello e quindi difendersi () o non riuscire ... invece, i picchi più alti di bel calcio di tutto il campionato, proprio contro Inter,e ...Davanti Stankovic spera di recuperare l'acciaccato Gabbiadini- SASSUOLO, domenica ore 12:30spera di recuperare Theo Hernandez La dura lezione impartita dalla Lazio ha ampliato ...

Caressa: "Il Milan ha surfato un'onda l'anno scorso e Pioli in questo è un fenomeno. Ora..." Milan News

Il Milan si scopre indifeso. Pioli finisce nel mirino e Maldini raccoglie i cocci ilGiornale.it

Milan, oggi Pioli dovrebbe ritrovare Calabria e Theo Milan News

Milan, due recuperi importanti per Pioli | Serie A Calciomercato.com

Verso Milan-Sassuolo, diversi dubbi di formazione per Pioli Milan News

Deve essere bravo a farsi trovare pronto nelle occasioni che gli vengono concesse da Stefano Pioli. Calciomercato Milan, riscatto Dest: le ultime dalla Spagna Il Milan ha prelevato Dest in prestito ...MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli. A disposizione: Mirante, Vasquez ...