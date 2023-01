... sarebbe infatti da qualche mese il cosiddetto "head of performance" del, anche seannuncio ufficiale è mai stato fatto e non c'è traccia nell'organigramma del. Il Messi dei ...... condannato d'ora in poi a girovagare per il campionato con quasiincentivo se non quello di ... Anche diversi giocatori sono parsi fuori ritmo, come l'exCastillejo. Affondo El Pais sull'ex ...

Milan, nessun'altra offerta per Zaniolo: le ultime • TAG24 Tag24

Milan, per Zaniolo non ci sarà nessun rilancio: le ultime Calcio in Pillole

Calciomercato Milan – Nessun rilancio per Zaniolo: le ultime news Pianeta Milan

Milan, nessun acquisto: Pioli dia chance a chi è arrivato in estate | News Pianeta Milan

Milan, nessun rilancio per Zaniolo: richiesta troppo alta della Roma Milan News 24

Milutinovic, santone serbo dei muscoli, è entrato nello staff di Pioli ma è un uomo di fiducia di Marcelo. Così il regista nerazzurro sta tornando con ...Lui, Milutinovic, preparatore con fama di guru in Serbia e un portafoglio di clienti assai ricco tra i giocatori balcanici (e non solo), sarebbe infatti da qualche mese il cosiddetto “head of ...