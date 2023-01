- Sassuolo(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers,, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. SASSUOLO (4 - 3 - 3): Pegolo; ...... Scalvini sta bene Di Maria - Calciomercato.itMILAN - SASSUOLO domenica ore 12:30(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers,, ...

Milan, Krunic titolare contro il Sassuolo Si scalda anche De Ketelaere Pianeta Milan

Verso Milan-Sassuolo, Krunic e Pobega hanno più di una chance di giocare Milan News

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo 90min IT

Milan, Krunic al posto di Bennacer | Serie A Calciomercato.com

Milan, Krunic rientra in gruppo: le ultime Fantacalcio ®

Le ultime sui due difensori, che ieri si sono allenati a parte. Il punto della situazione da Milanello, in vista del Sassuolo ...Pensa a diversi cambi di formazione Stefano Pioli in casa Milan per provare a superare il momento di crisi ... al momento resta favorito il francese. Provato Krunic (in pole su Pobega) accanto a ...