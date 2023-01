Milan | Costacurta | “Non ho mai visto perdere la testa a Milanello”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L'ex difensore delAlessandroha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'aria che si respira aello

Se tornasse quel giocatore che tutti abbiamo visto in poche occasioni potrebbe dare una grossa mano al'. Così Alessandroa Sky.A sentireilha avuto un tracollo psicologico dopo il 2 a 2 subito dalla Roma. Sarebbe molto grave. Perché l'anno scorso, sul piano morale, il gruppo è stato capace di rialzarsi ...

Ma non è detta l'ultima parola. Sull'argomento, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto anche Alessandro Costacurta. Uno al quale i destini del Milan stanno inevitabilmente a cuore. "Credo che sotto ...Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato del possibile trasferimento di Nicolò Zaniolo in rossonero ...