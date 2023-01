Migranti Ocean Viking a Carrara | ' A bordo 38 minori | 33 non sono accompagnati'

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La sindaca diha detto che l'arrivo della nave nel porto di Marina di, previsto per il primo pomeriggio di domenica 29 gennaio, dovrebbe slittare di alcune ...

La sindaca di Carrara ha detto che l'arrivo della nave nel porto di Marina di Carrara, previsto per il primo pomeriggio di domenica 29 gennaio, dovrebbe slittare di alcune ...Così Geo Barents eViking, dopo tre viaggi, stanno esaurendo le risorse. Ferme la spagnola ...di cui si occupa l'Oim ma in numeri tali che non riescono a incidere sul numero dei...

Migranti, alla Ocean Viking è stato assegnato il porto di Carrara LA NAZIONE

Migranti. Ocean Viking a Carrara: "A bordo 38 minori non accompagnati" LA NAZIONE

Migranti, assegnato porto Carrara a Ocean Viking - Ultima Ora Agenzia ANSA

Migranti, alla Ocean Viking assegnato il porto di Carrara la Repubblica

I migranti della Ocean Viking sbarcheranno a Marina di Carrara La Voce Apuana

La sindaca di Carrara ha detto che l'arrivo della nave nel porto di Marina di Carrara, previsto per il primo pomeriggio di domenica 29 gennaio, dovrebbe slittare di alcune ore ...Roma, 27 gennaio 2023 – Domenica 29 la Ocean Viking e i 95 migranti soccorsi dovrebbero arrivare nel porto di Carrara. Dovrebbero, appunto. L’aggravarsi delle condizioni climatiche e il mare mosso ...