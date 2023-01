Michela Persico shock | “Ma a quante atmosfere le tieni?” Passerella piccante in intimo | è tutto fuori! FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Storia troppocomparsa per un attimo,questa volta aveva esagerato! Scatti vietati venuti fuori PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ stata una delle bellezze più amate di Sportitalia nella passata stagione in cui portava avanti la sua rubrica “Influencer di stagione“, moglie di Daniele Rugani con il quale ha avuto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.