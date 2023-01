Michel Houellebecq a luci rosse | protagonista dell’ultima opera porno del collettivo olandese Kirac

(Di venerdì 27 gennaio 2023)sarebbe dovuto partire in luna di miele in Marocco. Per l’occasione la sua giovane moglie Qianyum Lysis Li aveva avuto la premura di «organizzare in anticipo un giro di prostitute», come da desiderio del consorte. Ma «tutto è andato a monte»: la coppia, per il timore di diventare il bersaglio di gruppi islamici, ha deciso di rinunciare al viaggio. La delusione è stata tuttavia sanata dall’intervento di Stefan Ruitenbeek, capo deldi artisti. Che ha magnanimamente informato lo scrittore francese di conoscere molte ragazze ad Amsterdam che sarebbero andate a letto con lui «per curiosità». Poteva metterle in contatto con il 66enne, ma a una condizione: quella che i rendez-vous venissero filmati. Nasce così il progetto a...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Una coppia insolita siede sul letto:, in pigiama blu, e una ragazza dai lunghi capelli biondi, in sottoveste lilla, ridono prima di abbandonarsi a baci appassionati tra le lenzuola. Termina così il trailer di KIRAC 27 ...sarebbe dovuto partire in luna di miele in Marocco. Per l'occasione la sua giovane moglie Qianyum Lysis Li aveva avuto la premura di "organizzare in anticipo un giro di prostitute", ...

Il porno di Houellebecq Corriere TV

E ora Michel Houellebecq fa sesso in un video la Repubblica

Houellebecq, nuova sfida, video hard con collettivo olandese Agenzia ANSA

Il porno di Houellebecq La Sicilia

Un collettivo artistico ha fatto un film in cui compare Houellebecq che fa sesso Rivista Studio

Michel Houellebecq non finisce mai di stupire, né di provocare. Il celebre scrittore francese, autore di romanzi-capolavoro come "Particelle elementari" e "Sottomissione", ha deciso di cimentarsi in ...Il popolare scrittore francese ha collaborato con il collettivo di artisti olandesi KIRAC, specializzato in provocazioni, su suggerimento del regista Stefan Ruitenbeek, secondo il quale molte ragazze ...