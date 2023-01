Michael J Fox | Ho abusato di alcol e droga per nascondere il Parkinson

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Leggi AncheJ. Fox commuove nell'incontro con Christopher Lloyd per ricordare 'Ritorno al futuro' 'DOPAMINA PER NASCONDERMI'J. Fox oggi ha 61 anni, e da 30 è sobrio, e nel ...

Cosa ci insegna il nuovo documentario di Micheal J. Fox, che mette a nudo le sue dipendenze e debolezze greenMe.it

Fox ha tenuto nascosta di essere affetto dal Parkinson per sette lunghi anni, dal 1991, anno della diagnosi, fino al 1998, quando parlò per la prima volta delle sue condizioni di salute.