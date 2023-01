Venier svela che è stato Rigau a denunciarla, lo spagnolo, come chiama lei l'uomo che dice di essere sposato con Gina ...è stata l'ultima a intervistate la Lollo , a cui era legata da un rapporto di profonda ... "Sì, dal Signore Spagnolo, come lo chiamo io: hatutti, per via dell'intervista rilasciata a ...

"Mi ha denunciato". Mara Venier nei guai per Gina Lollobrigida ilGiornale.it

Mara Venier Gina Lollobrigida, il retroscena sulla denuncia di Javier ... Tag24

Mara Venier denunciata dall'ex marito di Gina Lollobrigida: "Ma non mi sono spaventata tanto" Today.it

Mara Venier: “Dopo il Covid mi sento 95 anni addosso” Perizona

Gina Lollobrigida, la denuncia di Mara Venier: "Le è stato impedito. A 90 anni..." Liberoquotidiano.it

La presentatrice ha rivelato di essere stata denunciata dall'ex marito di Gina Lollobrigida a causa dell'intervista che la diva aveva rilasciato a Domenica In nel 2019 ...Oggi, Mara Venier ha rilasciato un’intervista a “La Stampa“, dove ha detto di aver avuto problemi dopo l’ultima ospitata della diva a Domenica In. La conduttrice ha detto di essere finita nei guai con ...