Meteo | nel weekend piogge e nubi a Palermo | ancora freddo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Nonostante si sia allontanata dall’Italia, la perturbazione che in questi giorni ha portato maltempo continuerà nela dar luogo a correnti gelide e molta instabilità in Sicilia. Si prevedonoe precipitazioni nevose sui rilievi orientali dell’isola. Questa bassa pressione anche nella giornata di domenica continuerà ad influenzare le condizioni del tempo, dando luogo a, qualche temporale eovunque. L’impulso di aria gelida, guardando le ultime proiezioni, non sembra andar via. Infatti, all’inizio della prossima settimana assisteremoa giornate tipicamente invernali con temperature che anon andranno oltre i 12 gradi di massima. Anche le minime saranno basse, fino a 7 gradi. Le previsioniper ...