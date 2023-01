Messaggi di odio sul web a Liliana Segre | 20 indagati tra cui Chef Rubio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Sono venti le persone indagate a Milano, tra cui il noto personaggio televisivo, per diffamazione a mezzo web, con l'aggravante della discriminazione etnica, razziale e religiosa, nei confronti della senatrice a vita e sopravvissuta ad Auschwitz,. Le indagini sono state svolte dai carabinieri della sezione indagini telematiche del Nucleo Investigativo di Milano. I venti sono titolari di diversi profili anonimi presenti in varie piattaforme social, che da ottobre a dicembre del 2022 avrebbero pubblicato post e commenti diffamatori e antisemiti nei confronti della. L'indagine è partita da denunce sporte dalla stessa senatrice a vita lo scorso 6 dicembre nella caserma dei carabinieri di via Moscova a Milano. L'identificazione dei profili social anonimi, ...

...17 uomini e 3 donne denunciate dai Carabinieri di Milano per per diffamazione aggravata dall'... di cui molti anonimi, autori diantisemiti e contro le posizioni pro vaccini di Segre. Si ...Purtroppo l'antisemitismo nella società non è scomparso, anzi si ripresenta in forme diverse, facilitato dalla diffusione su internet deidicontro minoranze e supposti "diversi", e ...

Messaggi odio sul web alla senatrice a vita Liliana Segre, 20 denunciati c’è anche chef Rubio La Stampa

Il messaggio di Zelensky: l'odio e l'indifferenza uccidono Agenzia askanews

Giornata della memoria, Meloni: "Shoah fu abisso dell'umanità" QUOTIDIANO NAZIONALE

Giorno della Memoria, il Papa: "Dissipare odio e violenza ... Agenzia ANSA

Odio in rete: donne, disabili e gay i più minacciati. Ecco la Mappa dell’Intolleranza di Vox - Luce Luce

"La Shoah rappresenta l’abisso dell’umanità. Un male che ha toccato in profondità anche la nostra Nazione con l’infamia delle leggi razziali del 1938". È il messaggio del presidente del Consiglio Gior ..."E' nostro dovere fare in modo che la memoria di quei fatti e di ciò che è successo non si riduca ad un mero esercizio di stile", dice la presidente del Consiglio in occasione del 27 gennaio ...