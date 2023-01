Meloni regina dei conservatori L’endorsement Usa della Heritage Foundation

Leggi su formiche

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Quello presieduto da Giorgiaè “uno dei governi italiani più stabili e attivi da qualche tempo a questa parte, con implicazioni per gli affari europei e transatlantici”. A scriverlo dopo un viaggio in Italia è James Carafano in una nota, think tank statunitense di cui è vicepresidente e che è centrale da ormai 40 anni (dai tempi dell’amministrazione Reagan) nella galassia conservatrice americana. Un’endorsement importante per, per autorevolezza e peso politico di chi si è speso per farlo. Diversi gli elementi considerati nell’analisi firmata da Carafano e dall’analista Dan Kochis: la soliditàcoalizione di centrodestra con perfino l’ipotesi – riconosciuta però come “improbabile” – di un partito unico e la debolezza dell’opposizione; la priorità assoluta ...