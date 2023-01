Meloni | “La Shoah rappresenta l’abisso dell’umanità La memoria va curata | combattere in ogni forma l’antisemitismo”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) "Il 27 gennaio di 78 anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’orrore della, il deliberato piano nazista di persecuzione e sterminio del popolo ebraico. Oggi l’Italia rende omaggio alle vittime, si stringe ai loro cari, onora il coraggio di tutti i giusti che hanno rischiato o perso la loro vita per salvarne altre e si inchina ai sopravvissuti per l’instancabile servizio di testimonianza che portano avanti". L'articolo .

...al ricordo della '', termine ebraico per dire catastrofe, distruzione o annientamento. Ovvero il genocidio degli ebrei ad opera del nazismo di Hitler e dal fascismo italiano con - per...Parole cheha fatto sue nominando, nel tardo pomeriggio, il prefetto Giuseppe Pecoraro come ... affinché l'impegno per una Memoria responsabile rispetto allae ai crimini del nazifascismo ...

Il messaggio di Giorgia Meloni sulla Shoah: «L'Olocausto è un male ... Open

Giornata della Memoria, Meloni: «La Shoah rappresenta l'abisso dell'umanità» ilmessaggero.it

GIORNATA MEMORIA, MELONI: SHOAH ABISSO UMANITA', LEGGI ... 9 colonne

Shoah: Di Segni, grazie a Meloni e al governo per l'attenzione Agenzia ANSA

Il Papa denuncia l'orrore dell'Olocausto. FdI: «La Shoah una ferita eterna non rimarginabile» Secolo d'Italia

«La Shoah rappresenta l'abisso dell'umanità. Un male che ha toccato in profondità anche la nostra Nazione con l'infamia delle leggi razziali del 1938. È nostro dovere fare in modo che la memoria di qu ...“Meloni e Nordio: no all’uso distorto delle intercettazioni ... Nel fondo spicca il tema della Shoa, nel giorno della memoria. “La Shoah nell’epoca del ritorno del fascismo” titola Daniele Susini. A ...