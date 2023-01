Meloni gira il mondo per non dover fare i conti con la mediocrità del suo governo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Forse c’è un motivo psicologico che spinge Giorgiaa viaggiare a ritmo serrato: è che a Roma le soddisfazioni sono pochine. Molto meglio due giorni ad Algeri, una visita a Stoccolma, un tappa a Berlino, due giorni interi a Bruxelles: calendario fittissimo, ma mica fa la turista, è chiaro, la presidente del Consiglio vuole vedere un po’ come funziona ilfuori dal raccordo anulare. E poi si deve accreditare, come si dice. Altrimenti si dimenticano di chiamarla, come sembra sia avvenuto (incidente poi recuperato) per la call Biden-Macron-Scholz-Sunak. Sono viaggi benedetti che le consentono di stare un po’ fuori dalle stanze di Palazzo Chigi e dalle relative baruffe, da questa pratica degli stop and go che è il filo rosso non solo delma segnatamente di Fratelli d’Italia: un passo avanti e due indietro, come ...