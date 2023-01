Max Angioni nuovo conduttore de Le Iene | tutto sul comico di Zelig e di Lol che affianca Belen Rodriguez

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La coppia di conduttori che ha intrattenuto per mesi i telespettatori de Lesi è divisa. La notizia era già nell’aria dopo la puntata del 24 gennaio, quandosi è trovata a condurre da sola senza dare alcuna spiegazione. A confermare le teorie di un avvicendamento alla conduzione, è arrivata oggi una nota di Mediaset che ha ringraziato Teo Mammuccari per il suo lavoro, congedandolo. Rumors: una lite all’origine dell’abbandono di Teo Mammuccari Da giorni, online, circolano voci insistenti riguardanti una presunta lite tra ile l’ideatore de Le, Davide Parenti. Pare che il diverbio sia stato così acceso da rendere impossibile la prosecuzione della collaborazione. Cosa ci sarà di vero? Questo cambiamento alla guida del programma di Italia 1 è stato ...

Mammuccari - ha spiegato l'azienda nella nota - verrà sostituito da. Quest'ultimo che, fino ad ora è stato un ospite fisso, ricoprirà il ruolo di co - conduttore in modo graduale.A dare la notizia è la stessa Mediaset che, con una nota, spiega che il conduttore sarà sostituito dall'attore. 'Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi ...

Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez "si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere d ...L'azienda spiega poi che "La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida".