Maturità 2023 | l’elenco delle materie della seconda prova e le novità

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Sono uscite led’esame per la, pubblicate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nel tardo pomeriggio del 26 gennaio. Gli studenti all’ultimo annoscuole superiori possono ora scoprire le discipline oggetto, oltre a quelle affidate per la valutazione ai commissari esterni in sede d’esame. Vi raccomandiamo... Esame di, sarà come primapandemia: l'annuncio del Ministro Giuseppe Valditara si è espresso sulle modalità che saranno osservate per lo svolgimento dell'esame che chiude il ciclo di studisuperiori. Come già ...