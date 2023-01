Matteo Messina Denaro | trovati documenti di identità contraffatti coi nomi e i dati di persone realmente esistenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Su quantepoteva contare? Gli inquirenti di Palermo proseguono nella meticolosa ricostruzione della rete di fiancheggiatori che hanno permesso al boss di Castelvetrano di essere un fantasma o quasi per 30 anni. Il padrino avrebbe utilizzato negli anni le generalità di più. Gli investigatori, nel covo di vicolo San Vito, a Campobello di Mazara, tra le carte del capomafia hanno trovatodicoie idirubate oppure prestate come nel caso di Andrea Bonafede, il geometra arrestato proprio per aver aiutato il boss a circolare con i suoi ...