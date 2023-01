Masterchef | Francesco Saragó vittima di attacchi dai compagni?

... dunque abbiamo due nuovi eliminati di12 . Ricordiamo che fino ad ora sono già usciti di scena: Luciana Battistini, Rachele Rossi,Girardi, Letizia Borri, Francesca Filippone e ...All'ultimo livello sono quindi finiti Leonardo, Silvia,e Ollivier, per un test sulla ... che ha dovuto quindi sfilare il grembiule e abbandonare per sempre la cucina diItalia.

MasterChef 12: Francesco vittima di bullismo, il web insorge Napolike.it

MasterChef, Rachele, Francesco G. e Letizia sono fuori dai giochi. L'intervista Sky Tg24

Masterchef Italia 12: chi è stato eliminato nelle puntate del 26 ... BadTaste.it TV

Masterchef 12, chi è Francesco Girardi: genitori e infarto Radio Deejay

MasterChef 12, eliminata Francesca Filippone. FOTO Sky Tg24

In queste settimane è partita la nuova edizione di Masterchef Italia, la 12esima, e come al solito non mancano grandi emozioni e colpi di scena. Quest’anno a prendere parte alla trasmissione in onda ...Miglior risultato stagionale per MasterChef Italia su Sky e streaming NOW, Il viaggio di MasterChef Italia prosegue e i giudici tra Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli continua ...