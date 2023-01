Massimo Cellino | la Cassazione ha annullato il sequestro di 58 milioni di euro

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tutti i sequestri annullati, tranne un milione. Laha disposto – senza rinvio – di togliere i “sigilli” preventivi a 58 dei 59didi, presidente del Brescia Calcio. Si tratta del secondo pronunciamento dellache si era già espressa a febbraio 2022 rinviando al tribunale del Riesame di Brescia che, lo scorso luglio, aveva confermato ildell’intero patrimonio familiare, per un totale di 59di, e di tutto il gruppo societario del presidente della squadra lombarda. Sotto amministrazione giudiziaria erano finiti immobili e società operative compreso il Brescia Calcio. Per capire meglio le motivazioni che hanno portato alla decisione di annullamento di tutti i ...

...Al presidente del Bresciasono stati annullati i sequestri per 59 milioni di euro. Il Tribunale del Riesame, su disposizione della stessa Cassazione, aveva disposto il maxi ...Argomento clou di queste ore è l' annullamento del maxi - sequestro a: "Non ho mai avuto dubbi sulle capacità del presidente di gestire questa situazione " assicura lo spagnolo ", ...

Brescia calcio: annullato il maxi sequestro nei confronti di Massimo Cellino Giornale di Brescia

Cellino, che vittoria! La Cassazione annulla il maxi sequestro di 59 milioni La Gazzetta dello Sport

Massimo Cellino: la Cassazione ha disposto il dissequestro dei 58 milioni di euro BresciaToday

Massimo Cellino vince il ricorso in Cassazione, annullato (tranne che per un milione) il maxi sequestro Corriere

Massimo Cellino vince in Cassazione: annullato il sequestro di 58 milioni di euro L'Unione Sarda.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La Sampdoria in questa sessione di calciomercato ha messo nel mirino Cistana del Brescia, il presidente Cellino ha preso una ...