Marotta | ' Tornare alla Juventus? All' Inter mi trovo bene | penso al presente'

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il lavoro da fare è tanto e nemmeno semplice in casa, così non c'è minimamente tempo né intenzione di pensare a ipotetici scenari futuri. In un'vista al Corriere della Sera , infatti, ...

I miei anni in bianconero - continua- fanno parte del passato e non posso che avere ricordi positivi". Nessun commento, però, sull'operato di Fabio Paratici dopo il suo addio, ora sotto la ...'Sono contento del percorso fatto. All'Inter mi trovo bene e sono concentrato per contribuire a nuovi successi'. Lo ha detto l'amministratore delegato dell' Inter, Beppe, in un'intervista al Corriere della Sera in cui è stato punzecchiato su un possibile ritorno alla Juventus: 'I miei anni in bianconero fanno parte del passato e non posso che avere ricordi ...

Serie A - Marotta: "Tornare alla Juve Sto bene all'Inter" Eurosport IT

Inter, Marotta: "Se mi proponessero di tornare alla Juve Ecco cosa farei" Calcio in Pillole

Calcio: Marotta 'Tornare alla Juve Mi trovo bene all'Inter' Tiscali

Inzaghi e mezza Inter nel mirino: Marotta fa piazza pulita CalcioMercato.it

Inter, ieri la dirigenza ad Appiano. Marotta, Ausilio e Zanetti: lungo colloquio con Inzaghi fcinter1908

L'amministratore delegato nerazzurro al Corriere della Sera: "Vidal il più indisciplinato, Cassano quello che mi ha fatto divertire di più. Degli anni in bianconero ho ricordi positivi, ma non entro n ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...